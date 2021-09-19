قويسنا للتنمية الزراعية تقترب من استكمال أول مراحل مجمع الأسمدة والصناعات الكيماوية

اقتربت شركة قويسنا للتنمية الزراعية من استكمال المرحلة الأولى لمجمعها الصناعى «الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية» الذى يقام بمدينة السادات علي مساحة 300 ألف متر، حيث تتكون تلك المرحلة من وحدة سلفات البوتاسيوم التي تضم أفران بطاقة 100 ألف طن سنوياً، تم الانتهاء من 4 أفران بطاقة 40 ألف طن وجاري استكمال الباقي.

وقسمت الشركة مجمع المصانع علي مجموعة من المراحل راعت فيها استخدام أعلي معايير التكنولوجيا والجودة االعالمية والاستعانة بمكاتب استشارية عالمية، حيث قامت باختيار أفضل المعدات وأحدث التكنولوجيا والاستغلال الأمثل للمساحة الكبيرة للمصنع.

ودخلت الشركة في محادثات مع شركتين عالميتين للحصول علي إنتاج الأفران الستة المزمع استكمالهم في الفترة القادمة، وذلك في الوقت الذي تستكمل فيه الشركة آخر خطوات المرحلة الأولى من إنشاء مصنع المونو كالسيوم فوسفات والداي كالسيوم فوسفات والذي يعد مكون أساسي في تصنيع الأعلاف الداجنة وهو منتج مطلوب للتصدير الخارجي وتعمل الشركة الوطنية الآن علي إنهاء عقد طويل الأجل مع شركة أوروبية للحصول علي جزء من إنتاج المصنع لمدة خمس سنوات قادمة.

ورغم التحديات التى يعاني منها القطاع الزراعي في مصر وخاصة قطاع الأسمدة، وما ترتب عليه من قصور شركات الأسمدة في تحصيل مديونياتها، فإن شركة قويسنا – المتخصصة في مستلزمات الأنتاج الزراعي في مصر والوكيل الحصري لكبري مصانع الأسمدة في العالم- استكملت مسيرتها التنموية عبر الصرح الصناعي المتمثل في «الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية» بأعلي معايير الجودة العالمية.

وركزت الشركة خلال الفترة الماضية على تغيير رؤية العملاء الأجانب والشركات المستوردة عن المنتج المصري من حيث إنتاج مواصفات نهائية ليست مثيلة للمنتج الأوروبي فقط بل تفوقه في بعض المواصفات.

وأدى ذلك التوجه إلى سعي كبري الشركات الأوروبية إلي توقيع عقود استيراد طويلة الأجل والتي بالطبع ستدر دخل بالعملة الصعبة علي البلاد وذلك في إطار مسايرة الشركة الوطنية للأسمدة والصناعات الكيماوية لنهج الدولة المصرية في تشجيع تصدير المنتج المصري وتوفير العملات الصعبة.