زهراء المعادي للاستثمار تبيع 3 قطع أراضي مخصصة إسكان بقيمة 47.8 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن ما أسفرت عليه جلسة مزاد يوم الخميس الماضي والخاصة ببيع عدد 3 قطع مدارس وعدد 5 قطع إسكان بالشكر التاسع بمدينة زهراء المعادي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المزاد أسفر عن بيع 3 قطع أراضي مخصصة إسكان بمساحة إجمالية 2722 متر مربع وقد بلغ سعر بيع المتر للقطع الثلاث 17 ألف جنيه و17.5 ألف جنيه و18.2 ألف جنيه بإجمالي 47.8 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم إرجاء بيع عدد 2 قطع أراضي مخصصة إسكان لعدم وصول السعر للحد الأدنى المسموح البيع به طبقا للتسعير المحدد.

وأضافت، أن تم إرجاء أيضا بيع عدد 3 قطع أراضي مخصصة مدارس لعدم وصول السعر للحد الأدني المسموح البيع به طبقا للتسعير المحدد.