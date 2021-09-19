القابضة للتأمين تأمل إتمام الاستحواذ على شركة تأجير تمويلي وتخصيم قبل نهاية العام

أمنية إبراهيم _ قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن الأولويات الاستثمارية للمجموعة وشركاتها التابعة، تركز على دخول قطاعات جديدة على رأسها الرعاية الصحية، عبر التعاون مع مستثمرين آخرين يمثلون مزيجًا بين مؤسسات مالية ومستثمرين بمجال الصحة، لتكوين وتأسيس شركة للاستثمار بالمستشفيات ومراكز العيادات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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