الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، إنها سجلت 30773 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 33.4 مليون حالة.
وأظهرت بيانات الوزارة أن 309 مرضى توفوا بفيروس كورونا مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 444838.
وأعطت السلطات الصحية حتى الآن 804.3 مليون جرعة لقاح للوقاية من المرض.
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