الشرقية للدخان تطرح صنف سجائر ماتوسيان بسعر 24 جنيه للعلبة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على طرج صنف سجائر ماتوسيان. وحدد المجلس سعر الطرح وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، عند 24 جنيه للعلبة. وقرر المجلس البدء في البيع فورا وذلك حسب خطة المبيعات.

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