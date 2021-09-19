مال وأعمال

الشرقية للدخان تطرح صنف سجائر ماتوسيان بسعر 24 جنيه للعلبة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على طرج صنف سجائر ماتوسيان.

وحدد المجلس سعر الطرح وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، عند 24 جنيه للعلبة.

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وقرر المجلس البدء في البيع فورا وذلك حسب خطة المبيعات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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