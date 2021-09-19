مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.85% بداية التعاملات وسهم CIB يقفز 1.47%

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.85%، ليتداول عند مستوى 11090 نقطة.

رئيس البورصة المصرية يعدل محددات حساب سعر الإقفال

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.47%، ليتداول عند مستوى 44.95 جنيه.

وتراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.11%.

وسجلت تداولات البورصة 89.701 مليون جنيه على 154 شركة من خلال 4.081 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 32 شركة مقابل ارتفاع 20 بينما لم تتغير أسعار 102.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.593 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 2.774 مليون جنيه، مقابل 181.476 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.272 مليون جنيه، منها 1.536 مليون جنيه للمؤسسات، و735.902 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.865 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 5.069 مليون جنيه، مقابل 204.507 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 18.38 19.85 8 المصرية للدواجن 7.22 7.66 6.09 التعمير والاستشارات الهندسية 39.19 41.39 5.61 العامة لصناعة الورق – راكتا 12.08 12.66 4؟80 الإسماعيلية مصر للدواجن 13.17 13.77 4.56

الأسهم الأكثر انخفاضا