الشرقية للدخان تجدد التعاقد مع الشركة اليابانية JTI لمدة 3 سنوات

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على تجديد التعاقد مع الشركة اليابانية JTI. وقرر المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، أن يكون مدة التعاقد 3 سنوات قادمة اعتبارا من تاريخ التعاقد ووفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

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