مال وأعمال

الشرقية للدخان تجدد التعاقد مع الشركة اليابانية JTI لمدة 3 سنوات

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على تجديد التعاقد مع الشركة اليابانية JTI.

وقرر المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، أن يكون مدة التعاقد 3 سنوات قادمة اعتبارا من تاريخ التعاقد ووفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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