المجتمعات العمرانية تسند تنفيذ أعمال إلى الجيزة العامة للمقاولات بقيمة 240.8 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، عن تلقيها خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية يفيد موافقة مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال ( مياه – صرف – طرق) لمنطقة الإسكان الاجتماعي النرجس بمدينة 15 مايو. وأفادت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن القيمة الإجمالية لتلك الأعمال تبلغ 240.795 مليون جنيه.

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