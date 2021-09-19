التموين تعيد طرح منطقة لوجيستية بمساحة 100 فدان على المستثمرين

محمد مصطفى _ تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة طرح المنطقة اللوجيسيتية بالوادي الجديد، التي تبلغ مساحتها 100 فدان، لتكون قاصرة على صناعات تمور. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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