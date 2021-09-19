ملف.. البنك الدولي يوقف إصدار تقرير ممارسة الأعمال

دوت الخليج _ قالت مجموعة البنك الدولي إنها أوقفت بشكل مؤقت إصدار عدد عام 2021 من تقرير ممارسة الأعمال، والذي يقيس سهولة الاستثمار على مستوى الدول عبر عدد واسع من المعايير. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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