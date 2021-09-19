- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ تعتزم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، استثمار 5 مليارات جنيه في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق فهد خاطر رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة سترتفع إلى 10 مليارات جنيه بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة التوسعية.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، أن الخطة التوسعية تتضمن إضافة أسرة جديدة في المستشفيات التابعة لها وإجراء أعمال تطوير لها، إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة في مناطق حددتها الشركة.
وتابع أن المناطق التي سيتم دخولها تتضمن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، والمنصورة والإسكندرية، وفي صعيد مصر بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة التوسعية بالفترة المقبلة.
وتمتلك مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية مستشفيات دار الفؤاد بمدينة نصر ومدينة السادس من أكتوبر بجانب مستشفيات السلام الدولي بالمعادي والقاهرة الجديدة بإجمالي نحو 1023 سريراً ونحو 128 عيادة خارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألاميدا تبدأ تنفيذ خطة توسعية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.