ألاميدا تبدأ تنفيذ خطة توسعية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 5 سنوات

بكر بهجت _ تعتزم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، استثمار 5 مليارات جنيه في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق فهد خاطر رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة سترتفع إلى 10 مليارات جنيه بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة التوسعية.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، أن الخطة التوسعية تتضمن إضافة أسرة جديدة في المستشفيات التابعة لها وإجراء أعمال تطوير لها، إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة في مناطق حددتها الشركة.

وتابع أن المناطق التي سيتم دخولها تتضمن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، والمنصورة والإسكندرية، وفي صعيد مصر بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة التوسعية بالفترة المقبلة.

وتمتلك مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية مستشفيات دار الفؤاد بمدينة نصر ومدينة السادس من أكتوبر بجانب مستشفيات السلام الدولي بالمعادي والقاهرة الجديدة بإجمالي نحو 1023 سريراً ونحو 128 عيادة خارجية.