فودافون مصر ضمن قائمة أفضل 10 شركات من حيث بيئة العمل في الشرق الأوسط

احتفظت شركة فودافون مصر بوجودها ضمن قائمة أفضل 10 شركات من حيث بيئة العمل بقائمة “Great Place to Work” عن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط للمرة الثانية هذا العام، وحلت بالمركز التاسع.

وحافظت فودافون مصر على تواجدها ضمن قائمة أفضل شركات من حيث بيئة العمل مرتين خلال العام ذاته محليا وإقليميا.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن هذا يأتي تتويجاً لمساعيها المؤسسية والاستراتيجية، والتي تم وضعها بعناية لتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في بيئة العمل داخل الشركة.

اعتمدت مؤسسة Great Place to Work في تقييمها لأفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط، على مسح أجرته على آلاف الموظفين داخل العديد من الشركات والمؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى من جميع أنحاء المنطقة لتحديد أفضل أماكن العمل.

ويقوم المسح على بيانات استقصائية سرية لتقييم تجارب الموظفين في الثقة والابتكار وقيم الشركة والقيادة.

ويتم تقييم الشركات أيضًا بناءً على مدى نجاحها في إنشاء تجربة مكان عمل فريدة، بما في ذلك جميع الموظفين بغض النظر عن هويتهم أو ما يفعلونه.

وقالت نجلاء قناوي مدير قطاع الموارد البشرية بشركة فودافون مصر، أننا نفخر بالحصول على شهادات دولية كأفضل بيئة عمل للموظفين من مؤسسات مرموقة، وهو ما يثبت نجاح جهود فودافون في توفير الرفاهية للموظفين، وتشجيع موظفيها على الحفاظ على لياقتهم البدنية في وقت العمل داخل بيئة تعتني بصحتهم البدنية والذهنية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة في الاستثمار في تنمية الموارد البشرية كإحدى أولويات الشركة”.

وحصدت فودافون مصر خلال الأعوام الماضية العديد من الجوائز في هذا الصدد منها “أفضل صاحب عمل وجهة توظيفية” من معهد “Top Employer” العالمي.

يذكر أن مؤسسة Great Place to Work هي مؤسسة عالمية تختص بتقييم ثقافات أماكن العمل بكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

ويعتمد قادة الأعمال والمؤسسات البحثية والجمهور جميعًا على تصنيف مؤسسة Great Place to Work، كمعيار نهائي لما يعنيه أن تكون مكان عمل رائعًا؛ لأن تصنيفها قائم على بحث سنوي لأكثر من 12 مليون موظف من آلاف المؤسسات ذات الأحجام المختلفة والصناعات والنضج والهياكل في أكثر من 50 دولة.

ومن خلال برنامج الاعتماد الخاص بها وقوائم أفضل أماكن العمل وخدمات الاستشارات الثقافية، تستخدم آلاف المنظمات كل عام هذا النموذج لتقييم أماكن العمل الخاصة بهم ومقارنة أنفسهم بأفضل أماكن العمل في العالم.