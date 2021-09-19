الرقابة المالية: اتفاق نهائي مع صندوق سند الإنمائي لتمويل 80% من تكلفة تطوير نماذج اختبار الإجهاد

كشف الدكتور هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية عن التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق سند الإنمائي لتحمل 80% من قيمة مشروع تطوير نموذج اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات على مستوى شركات القطاع المالي غير المصرفي، في مقابل 20% تتحملها الهيئة.

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أنه تم الاستقرار أيضا على تنفيذ المشروع بالتعاون مع مدرسة فرانكفورت للتمويل والادارة – Frankfurt School of Finance & Management – ، ومن المتوقع أن يستغرق نحو عام.

ولفت الى أن النموذج الجديد سيغطي كل الأنشطة المالية غير المصرفية وسيراعي العلاقات المرتبطة بين الأنشطة.

وكان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية كشف في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج منتصف الشهر الماضي عن مفاوضات مع صندوق سند الإنمائي للمشاركة في تمويل المشروع الذي يستهدف تطوير نموذج قياس مستويات المخاطرة والإجهاد المالي وفقا للمعايير الدولية بمختلف الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة على مستوى كل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق نموذج أولى بسيط بقطاع التأمين ، اعتمد في تحليل نتائجه على الخبرات الفنية الموجودة بالهيئة، حيث تم وضع مصفوفة المخاطر الأساسية والعوامل التي قد تؤثر على أداء الشركات، وقوة مراكزها المالية، كما تم وضع مجموعة من المؤشرات التي تتم مراقبتها من خلال هذا النموذج.

وتمثلت المؤشرات بالنموذج الأول في ربحية الشركة، ومخاطر التشغيل، ومخاطر ضعف الملاءة المالية، ومخاطر السيولة، كما تم وضع مجموعة من السيناريوهات وهي المتفائلة والمتشائمة والمتوسطة، وتم تتبع هذه السيناريوهات ومقارنتها بأداء كل شركة.