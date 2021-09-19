مصر للابتكار الرقمي تتعاون مع فيزا كأول شريك استراتيجي لإطلاق خدماتها في مصر

إسلام فضل _ أعلنت شركة “مصر للابتكار الرقمي” عن تعاونها مع “فيزا”،، لتقديم دعم الحلول الأساسية والرقمية لأول بنك رقمي في مصر.

وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي: “تعزيز الشمول المالي من أحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي وذلك في ظل تسارع وتيرة العمل في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.”

وأضاف المغربي في بيان صادر اليوم الأحد، أن تحالفنا مع فيزا هو انعكاس حقيقي لالتزامنا بتقديم أفضل الخدمات والعروض في السوق المصري. هذا التعاون يتماشى مع رؤيتنا المشتركة لتوفير حلول سلسة ومبتكرة في مجال الدفع لأول مرة في مصر.

وأوضح أن تعكس الاتفاقية، التي تستمر لمدة سبع سنوات، التزام كلٍ من “مصر للابتكار الرقمي” و”فيزا” بتقديم حلول مبتكرة لعملاء البنك الرقمي وتنمية التجارة الإلكترونية في مصر. كجزء من هذا التعاون، سيقوم البنك الرقمي المزمع إنشائه بإصدار بطاقات تحمل علامة “فيزا”، وإطلاق واجهات برمجة لتطبيقات “فيزا”، والعمل على ابتكار حلول تسويقية وتقديم الدعم في التصميم للمنتجات.

وذكر أنه بالتوازي، ستوفر “فيزا” خدمات الابتكار الرقمي والتنفيذ والترخيص والدعم الفني والاستشارات والتحليلات والخدمات المتعلقة بمعاملات العملاء خلال هذه المدة.

يشار إلي أنه تم إنشاء شركة “مصر للابتكار الرقمي” في عام 2020 لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، وذلك بهدف إطلاق مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والحلول والخدمات التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على نطاق أوسع.

ومن جانبه، قال أحمد جابر، المدير العام لشركة “فيزا” في شمال إفريقيا: “يسعدنا أن نكون الشريك الاستراتيجي مع “مصر للابتكار الرقمي” حيث نواصل التركيز على دفع التجارة الإلكترونية والتكامل الاقتصادي في مصر”.

وأضاف: “يرغب الجميع الآن في الحصول على المزايا التي يوفرها الاقتصاد الرقمي عالمياً، ونحن ملتزمون بتطوير مثل هذه الحلول المبتكرة التي تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم”.

وبدعم من بنك مصر، تلتزم شركة “مصر للابتكار الرقمي” بإطلاق أول بنك رقمي في السوق المصري وتوفير خدمات غير مسبوقة مع التركيز على الشباب والشمول المالي.

ومن جهته صرح شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة “مصر للابتكار الرقمي”: “نعكف في “مصر للابتكار الرقمي” على إطلاق أول بنك رقمي في مصر، ونحن على ثقة من أن العروض والخدمات التي سنطرحها ستحقق قيمة كبيرة لعملائنا وتجعل حياتهم أبسط وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية”.

وأضاف البحيري: “أن هذا التعاون الشراكة هي شهادة على جهودنا المتواصلة لمواكبة الابتكارات العصرية من أجل توفير بيئة مالية رقمية يتمتع فيها الجميع بإمكانية الوصول إلى منتجات فريدة ومخصصة.”

كما أكدت ملك البابا، المدير العام لشركة “فيزا” في مصر: “لقد أثبتت مصر نفسها كسوق محفز في مجال الابتكار الرقمي والتكنولوجيا، ويسعدنا أن نتعاون مع “مصر للابتكار الرقمي” في نمو سوق المدفوعات الرقمية في الدولة.

كما نوّهت بالقول: “زادت توقعات العملاء عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي نتيجة للتغير المستمر للتكنولوجيا في الآونة الأخيرة.