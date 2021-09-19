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المهندس للتأمين تخطط للتوسع في الأنشطة الطبية ودخول البترول والطيران

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إسلام فضل _ تستهدف شركة المهندس للتأمين التوسع في عدة أنشطة خلال الفترة الحالية، تتضمن التأمين الطبي ودخول سوق تأمين البترول والطيران، بالإضافة إلى مواكبة التوجه العام للدولة في التأمين متناهي الصغر لخدمة تلك الشريحة من المجتمع، وفق خالد عبد الصادق العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن هناك نموًّا مرتقبًا للأقساط المباشرة بشكل عام وقطاع التأمين الطبي والمسؤوليات والحوادث المتنوعة بشكل خاص.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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