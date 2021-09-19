مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع إلى 10889 نقطة والسبعيني يفقد 3.59%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.97%، وأغلق عند مستوى 10889 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ان

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.59% و 2.92% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.197.650 مليار جنيه على 199 شركة من خلال 48.929 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 129 شركة مقابل ارتفاع 15 بينما لم تتغير أسعار 55.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 51.245 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 68.075 مليون جنيه، مقابل 16.829 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 50.183 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 52.236 مليون جنيه، مقابل 2.053 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.062 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 7.868 مليون جنيه مقابل 6.806 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العبور للاستثمار العقاري 37.59 39.55 5.21 الحديد والصلب المصرية 1.522 1.596 4.86 أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 18.59 19.33 3.98 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 107.15 111.24 3.82 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 85.01 88.02 3.54

الأسهم الأكثر انخفاضا