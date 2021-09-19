محمد مصطفى _ يستعد مستثمرون مصريون وأجانب لضخ استثمارات ضخمة جديدة في قطاعات متنوعة بمشروعات جديدة في مدينة بورسعيد وخارجها، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة وأبناء المدينة الساحلية لتغيير الصورة النمطية المعتادة لدى العامة من كونها منصة للاستيراد والتجارة، إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، لا سيما منطقة شرق بورسعيد بعد الانتهاء من ترفيقها وتحسين وتهيئة التربة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استثمارات تنطلق من بورسعيد.. وأحلام بتوطين الصناعة في المنطقة الاقتصادية للقناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.