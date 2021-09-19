بيت الخبرة القابضة تقلص حصتها في المصرية للمنتجعات السياحية إلى 19.97%

رنا ممدوح _ قلصت شركة بيت الخبرة القابضة – كامار حصتها في رأسمال شركة المصرية للمنتجعات السياحية لتصبح 19.9715% بدلا من 20.014%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كامار باعت 455 ألف سهم من أسهم المصرية للمنتجعات السياحية مقابل 1.036 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 2.278 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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