التجارى الدولي ينضم لأعضاء اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفي لخفض انبعاثات الكربون

انضم البنك التجاري الدولي CIB، لأعضاء اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر التابع للأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الجديدة من 12 عضوا مسئولا عن اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات، وتوجيه العمل الفني والجماعي لتحقيق أهداف التحالف المتمثلة في مواءمة محافظ التمويل والاستثمار مع جهود خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

ويشارك حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي في اللجنة على المستوى الرئاسي، بينما تمثل دكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام، البنك على المستوى التنفيذي.

ويختص أعضاء اللجنة المفوضين على المستوى الرئاسي بضمان دمج استراتيجيات الاستدامة في خطط وسياسات المؤسسات، بينما يجتمع أعضاء اللجنة المفوضين على المستوى التنفيذي لمناقشة الجوانب العملية لتفعيل الأهداف المقررة.

وتتمثل مهام اللجنة الجديدة في تعزيز أهداف التحالف عبر مواءمة محافظ التمويل والاستثمار الخاصة بالبنوك الأعضاء مع جهود خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وستكون اللجنة مسؤولة عن تفعيل إطار المساءلة في التحالف، حيث تم تشكيلها للاستفادة من الخبرات المتنوعة للأعضاء وإصدار القرارات بإجماع الآراء، إلى جانب ضمان تطبيق أفضل الممارسات في المؤسسات المصرفية حول العالم.

وصرح حسين أباظة، إن تغير المناخ من أهم أسس استيراتيجية التمويل المستدام للبنك التجاري الدولي ويسُرنا أن نتعاون مع البنوك الدولية في تأسيس التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر. نتطلع إلى أن نصبح عاملًا فعالًا للتغيير الإيجابي في مصرو أفريقيا، وأن تتضافر جهودنا مع جهود البنوك الأخرى للتخفيف من تأثير تغير المناخ.

وقالت دكتورة داليا عبد القادر، إن انضمام البنك للجنة الحوكمة الجديدة يعد بمثابة إنجاز آخر في مسيرة CIB في مجال الاستدامة نظرًا لأهمية الأهداف التي يسعى التحالف إلى تحقيقها على المستويين القطري والدولي، واعترافه بالدور الفعال للبنوك في دعم التحول العالمي نحو اقتصاد خالي من الانبعاثات الكربونية و هو تحدي يستدعي تضافر جهود الموسسات المالية و العملاء.

وتم اختيار CIB لينضم لمجموعة من البنوك الأعضاء التي تتبنى نماذج مختلفة للأعمال من مختلف دول العالم، وهي مجموعة مكونة من 12 عضو وهما، Amalgamated Bank، و Bank of America، و Banorte، و BBVA، و CIB، و Citi، و HSBC، و KB Financial Group Inc ، و La Banque Postale، و Morgan Stanley، و MUFG، و Standard Chartered.

وتم إطلاق التحالف في أبريل 2021، ومنذ ذلك الحين، زاد عدد أعضائه من 43 بنك مؤسّس إلى 53 عضوا من 27 دولة بإجمالي أصول تبلغ 37 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل ربع الأصول المصرفية حول العالم تقريبًا.

جدير بالذكر أن ريادة البنك التجاري الدولي في الدفع بممارسات الاستدامة، وترسيخ ثقافة داخل المؤسسة تدمج سياسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومباديء الحوكمة بجميع أنشطته التشغيلية منذ عام 2015. بالإضافة إلى ذلك، يضع البنك على رأس أولوياته الوصول إلى التوازن المنشود بين تحقيق الأرباح، وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية مع الالتزام بممارسات ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية لتحقيق المردود الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعماله.