علاء الزهيري: gig تستهدف 14% زيادة في الأقساط

إسلام جابر _ قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين gig، إن الشركة واجهت تحديًا كبيرًا خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وشكلت الشركة فريق عمل لمواجهة خطر الأزمة، يضم عدة إدارات أبرزها إداراتا الحاسب الآلي والأخطار، حتى تتمكن من تحقيق نتائج إيجابية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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