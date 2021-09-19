سوديك تفتتح مركز طبي للقياسات الرياضية بالتعاون مع المجلس الأوليمبي بمدينة قازان الروسية

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، مذكرة تفاهم مع المجلس الأوليمبي بمدينة قازان الروسية، لإقامة أول مركز طبي للقياسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق بيان الشركة، فإن المركز يستهدف تأهيل وتطوير الرياضيين المصريين وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة على المستوى العالمي.

ويقدم المركز الطبي للقياسات الرياضية الحلول والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في مدينة قازان، عاصمة الرياضة الروسية، حيث تحدد اختبارات الحمض النووي DNA الرياضة الأنسب لكل شخص على حدة ومدى قدرته على التفوق بها.

وتابع البيان أن المتخصصون في المركز يقومون بإعداد برنامج خاص للتغذية وخطط تدريبية مصممة خصيصا لكل رياضي، لافتا إلى أن هذا المنهج يمنح الرياضيين الناشئين القدرة على التميز في المنافسات الرياضية المختلفة وتحقيق البطولات خلال مسيرتهم الرياضية.

وسيتولى المجلس الأوليمبي بمدينة قازان، عاصمة الرياضة الروسية، إجراء اختبارات الحمض النووي للرياضيين المصريين.

كما تنص مذكرة التفاهم أيضًا على قيام المجلس الأوليمبي بتوفير مجموعة من المدربين العالميين في عدد من الرياضات المختلفة لنادي Club S في سوديك، مع تنظيم وإستضافة عدد من البطولات الرياضية الدولية، وإقامة معسكرات تدريبية وبرامج للتبادل الرياضي للرياضيين والفرق في رياضات متنوعة.

وقع مذكرة التفاهم ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، ومارات منصور وفيتش بارييف، رئيس مجلس إدارة المجلس الأوليمبي بمدينة قازان خلال المنتدى الدولي التاسع “روسيا دولة الرياضة”، حيث تصل مدة الاتفاقية إلى 10 سنوات بصورة حصرية بين المجلس وشركة سوديك داخل مصر.