مجموعة مصر القابضة للتأمين تقترب من الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية

أمنية إبراهيم _ تقترب مجموعة مصر القابضة للتأمين من الدخول في استثمار جديد بمجال الرعاية الصحية، بعد نجاحها في دخول قطاع التعليم عبر المساهمة في منصة لايتهاوس بالشراكة مع صندوق مصر السيادي وبنك مصر، وفق تصريحات باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين لجريدة دوت الخليج. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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