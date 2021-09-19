فرست جروب تطلق مشروع سيلفا في الشيخ زايد باستثمارات 500 مليون جنيه

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بكر بهجت – أطلقت شركة فرست جروب للتطوير العقاري مشروع “سيلفا” بمدينة الشيخ زايد، بتكلفة استثمارية قيمتها 500 مليون جنيه، بحسب ما أعلنه المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى للشركة.
وأضاف مصطفى، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع يقام على مساحة 20 فدان بإجمالى قيمة بيعية تصل إلى 750 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يضم فيلات فقط، بمساحات “تتناسب مع متطلبات العملاء كافة”.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن الخطة التوسعية للشركة في السنوات الخمس المقبلة، وتركيزها على التواجد في عدد من المناطق المميزة ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة.
وأشار مصطفى إلى إقامة المشروع خلال عامين، أي بنهاية عام 2023.
ولفت إلى أن مدينة الشيخ زايد “تعتبر من أهم وأفضل المناطق السكنية وتستقطب عددا كبيرا من العملاء نظرا لتوسع المشروعات التجارية الكبرى، وزيادة الخدمات الترفيهية المتميزة”.
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