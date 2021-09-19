مدبولي: نعمل على الوصول لأفضل عروض إقامة محطات التحلية وتوطين الصناعة

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جارٍ العمل على الوصول لأفضل العروض والأسعار الخاصة لإقامة محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب السعي لتوطين هذه الصناعة في مصر مرحليا، وأن تكون هناك نسبة للمكون المحلي في هذه الصناعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الصندوق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة ما يتم تنفيذه من جهود في ضوء الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة حالياً للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لجمهورية مصر العربية، وتلبية المتطلبات المائية اللازمة لقاطني المدن الساحلية.

واستعرض الاجتماع خطة وزارة الإسكان حتى عام 2050، والخاصة بملف تحلية مياه البحر، وما تتضمنه من خطط خمسية بمستهدفات كمية محددة.

وجرت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه من المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل إجمالي المنتج من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين م3 يوميا.