الحكومة تبحث عقد شراكات لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات العاصمة الإدارية

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى.

وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى المشروعات الكبرى العديدة التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات هائلة؛ لذا فالحكومة مهتمة بتنظيم صيانتها وإدارتها وتشغيلها.

ولفت رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى عدد من هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، ومنها: مدينة الثقافة والفنون، ومشروع النهر الأخضر، والمدينة الأوليمبية، وغيرها، قائلًا: “وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل أن تكون هناك شراكات في مثل هذه المشروعات، لإدارتها وصيانتها وتشغيلها”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي إن “انعقاد هذا الاجتماع بحضوركم يأتي باعتبار أنكم شاركتم في تنفيذ عدد كبير من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا عدد آخر من المشروعات التي نرغب في طرحها، من خلال نظام الشراكة للإدارة والتشغيل والصيانة؛ فهذه استثمارات كبرى أنفقتها الدولة على تلك المشروعات ويتعين علينا الحفاظ عليها”.

من جانبه، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: “نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق مبدأ الإدارة الجيدة؛ كي نضمن الحفاظ على هذه المشروعات، وأن تدر عائدا للدولة وكذلك للشركة التي ستتولى الإدارة”.