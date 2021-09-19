كاسيل تطرح 500 وحدة سكنية في المرحلة الخامسة من مشروعها بالعاصمة الإدارية

دوت الخليج – أعلنت كاسيل للتطوير العمراني عن طرح المرحلة الخامسة والأخيرة من مشروعها “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة” للبيع، بإجمالي 500 وحدة سكنية.

وقالت الشركة، في بيان، إن الوحدات المطروحة بمساحات تتراوح بين 85 و90 و100 متر مربع للوحدة، إلى جانب مساحات أخرى متنوعة.

ولفتت كاسيل للتطوير العمراني إلى أن نسبة التنفيذ بكامل المشروع وصلت إلى 53%.

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي للشركة: “في إطار حرصنا الشديد على الالتزام التام بالجداول الزمنية للمشروعات، والاهتمام الكبير بعملائنا، تمكنا بالفترة الأخيرة من إنجاز 53% من مشروع كاسيل لاند مارك بالكامل، وها نحن اليوم نطرح المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع بمجموعة من الخدمات والمميزات”.

وأشار إلى أن مشروع كاسيل لاند مارك يعد “أول وأكبر” مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 43 فدانا بإجمالي استثمارات 3.7 مليار جنيه.

ويقع المشروع بقطاع R7 وعدد وحداته 1800 وحدة سكنية و196 من الوحدات الإدارية والتجارية “كاسيل جيت”، وهو يتكون من 4 أجزاء، ويباع على 5 مراحل.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، استطاعت كاسيل إنهاء أكثر من 95% بالأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى، والتي يبلغ إجمالي عدد الوحدات بها 476 وحدة، انتهت من 64% من الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية، و15% للمرحلة الثالثة.

ولفت البيان إلى أن الشركة انتهت من أعمال الحفر بالمرحلة الرابعة من المشروع، ومن المقرر أن يتم تسليم أولى وحدات المشروع في أغسطس 2022، وسيمتد تسليمها حتي نهاية 2024، حيث سيتم البدء في تسليم المرحلتين الثانية والثالثة بعد 6 أشهر من المرحلة الأولى، بينما تسلم المرحلة الرابعة بعد المرحلتين الثالثة والرابعة بـ6 أشهر.

وتتضمن المنطقة التجارية بالمشروع، مول “كاسيل جيت” المقام على مساحة 20 فدانا بإجمالي عدد وحدات 196 وحدة، ويضم أنشطة تجارية وإدارية.

ويتولى مكتب “أوكو بلان للاستشارات الهندسية” إعداد التصميمات الهندسية والإشراف على أعمال التنفيذ بالمشروع.