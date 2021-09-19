إيطاليا تسجل 26 وفاة جديدة و3838 إصابة بفيروس كورونا

وكالات – ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 26 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأحد انخفاضا من 51 في اليوم السابق، في حين انخفضت أيضا الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3838 من 4578.

وسجلت إيطاليا 130.310 وفيات مرتبطة بالمرض منذ تفشيه في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

كما رصدت البلاد 4.63 مليون إصابة إجمالا حتى اليوم.