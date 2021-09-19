سابك وإكسون موبيل تستعدان لبدء تشغيل مشروعهما المشترك في أمريكا

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وكالات – أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، اليوم الأحد “بدء مرحلة التحضير للتشغيل التجريبي للمشروع المشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأمريكي”.
وأضافت، في بيان، أن المشروع “يتضمن إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بمليون و800 ألف طن، والذي سيتم استخدامه لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين جلايكول”.
وقالت سابك إنها “تتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة… بعد بدء التشغيل التجاري”.
وأضافت أن المشروع “يدعم استراتيجية (سابك) التوسعية وتنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضور (سابك) في مجال صناعة البتروكيماويات في أميركا الشمالية عبر مجموعة واسعة من المنتجات”.
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