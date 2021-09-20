مال وأعمال

الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين مقابل الدولار

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  _ فقدت الليرة التركية نحو 0.4 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار يوم الاثنين وبلغت أدنى مستوياتها منذ التاسع من يوليو تحت ضغط ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك المركزي المصري التركي لتحديد سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وتراجعت الليرة إلى 8.6835 مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة عند 8.65. وفقدت ما يقرب من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار في ثلاث جلسات تداول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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