بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام واتحاد التأمين لدعم الاستثمار الأخضر

كشف الدكتور هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بروتوكول تعاون يوقع اليوم على هامش فاعليات المؤتمر السنوي للاتحاد الأفروآسيوي بمدينة شرم الشيخ، بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، والاتحاد المصري للتأمين، يهدف إلى وضع آلية مشتركة لنشر وترسيخ مبادئ الاستدامة بين الشركات العاملة بهذا النشاط، من خلال عدة محاور تدفع تجاه دعم الاستثمار الأخضر والصديق للبيئة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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