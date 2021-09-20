مال وأعمال

بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام واتحاد التأمين لدعم الاستثمار الأخضر

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كشف الدكتور هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بروتوكول تعاون يوقع اليوم على هامش فاعليات المؤتمر السنوي للاتحاد الأفروآسيوي بمدينة شرم الشيخ، بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، والاتحاد المصري للتأمين، يهدف إلى وضع آلية مشتركة لنشر وترسيخ مبادئ الاستدامة بين الشركات العاملة بهذا النشاط، من خلال عدة محاور تدفع تجاه دعم الاستثمار الأخضر والصديق للبيئة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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