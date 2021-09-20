مال وأعمال

العرفة للاستثمارات تعين هاني برزي وماريا تشيكونياني كأعضاء مستقلين بمجلس الإدارة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات في جلسته المنعقدة أمس، على تعيين عضوين مستقلين بمجلس لإدارة الشركة، وذلك وفقا للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على ضم كلا من هاني نبيه عزيز برزي وماريا لويزا تشيكونياني كعضوين مستقلين بمجلس الإدارة.

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ووفقا للبيان وافق الحضور بالإجماع على تشكيل المجلس وتحديد صلاحياته وسلطاته وفقا لما يلي :

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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