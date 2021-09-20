العرفة للاستثمارات تعين هاني برزي وماريا تشيكونياني كأعضاء مستقلين بمجلس الإدارة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات في جلسته المنعقدة أمس، على تعيين عضوين مستقلين بمجلس لإدارة الشركة، وذلك وفقا للمادة 21 من النظام الأساسي للشركة.
وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على ضم كلا من هاني نبيه عزيز برزي وماريا لويزا تشيكونياني كعضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
ووفقا للبيان وافق الحضور بالإجماع على تشكيل المجلس وتحديد صلاحياته وسلطاته وفقا لما يلي :
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