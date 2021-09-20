الرقابة المالية تقرر وقف المصرية للتنمية والاستثمارات المالية والقابضة لمواد التعبئة

رنا ممدوح _ أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 720 لسنة 2021 بوقف شركة المصرية للتنمية والاستثمارات المالية – اديك، وقرار رقم 721 لسنة 2021 بوقف الشركة المصرية القابضة لمواد التعبئة والتغليف.

وقالت الهيئة في بيان قبل قليل أن القرارين جاءا في إطار قيام بعض الشركات بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق أن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهه النيابه العامة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي حرصا منها على علم الكافة بالقرارات الصادرة من الهيئة ومايتبع ذلك من إجراءات قانونية وفقا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص.