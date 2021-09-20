البورصة تتراجع 0.4% بداية التعاملات بضغط من مبيعات الأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، ليتداول عند مستوى 10845 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.63%، ليتداول عند مستوى 44.02 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.23% و 0.27% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 47.968 مليون جنيه على 147 شركة من خلال 2.484 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 34 شركة مقابل ارتفاع 9 شركات بينما لم تتغير أسعار 105.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.083 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 2.713 مليون جنيه، مقابل 1.630 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.061 مليون جنيه، منها 791.002 ألف جنيه للمؤسسات، و270.976 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 21.301 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 1.630 مليون جنيه مقابل 2.713 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لمنتجات الخزف والصينى 5.15 5.36 4.08 الحديد والصلب المصرية 1.596 1.66 4.01 الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 1.163 1.178 1.29 شارم دريمز للاستثمار السياحي 10.22 10.28 0.59 اوراسكوم للاستثمار القابضة 0.249 0.25 0.40

الأسهم الأكثر انخفاضا