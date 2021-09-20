مال وأعمال

عاجل.. وزير المالية يتوقع طرح 5 شركات ضمن البرنامج الحكومي

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توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية، طرح 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الحالي.

يذكر أن شركة إي فاينانس أعلنت أمس اعتزامها طرح نحو 14% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الرابع من العام الميلادي الجاري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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