عاجل.. وزير المالية يتوقع طرح 5 شركات ضمن البرنامج الحكومي

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية، طرح 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الحالي. يذكر أن شركة إي فاينانس أعلنت أمس اعتزامها طرح نحو 14% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الرابع من العام الميلادي الجاري.

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