فالدا للتطوير تتفاوض على 40 فدان في العاصمة الإدارية لإقامة مشروع باستثمارات 3 مليارات جنيه

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دخلت شركة “فالدا للتطوير العقاري” في مفاوضات للحصول على 40 فدان في منطقة شرق القاهرة، لإقامة مشروع جديد باستثمارات مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
وفي بيان للشركة، قال محمد شحاتة رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تخطط لإطلاق المشروع الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل، وبدأت بالفعل في المحادثات الخاصة بالأراضي بالتركيز على مدينتي العاصمة الإدارية ومستقبل سيتي، لافتا إلى أن البداية في الخطة التوسعية ستكون بالعاصمة الإدارية.
وأضاف شحاتة أن تنفيذ الخطة التوسعية يأتي بالتزامن مع استعداد الشركة للبدء في أعمال الإنشاءات في مشروع ROVE الذي تقيمه في القاهرة الجديدة على مساحة 20 ألف متر مربع، لافتا إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزاري الخاص بالمشروع وتعمل حاليا على الشق الخاص بالتربة والجسات.
ولفت البيان إلى أن شركة فالدا للتطوير العقاري بدأت نشاطها في العام الماضي، وهى نتاج للشراكة الاستراتيجية بين أكويا -المالك والمطور لسلسلة متنوعة من المشروعات- وشركات ليڤين سكوير و”ذا ليدج ” فى القاهرة الجديدة، وشركة نيو أڤنيو للاستثمار والتسويق العقاري.
وأشار شحاتة إلى أن الشركة تمول المشروع ذاتيا وقامت فالدا للتطوير العقاري برفع رأسمالها خلال العام الماضى بنسبة 30%.
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