ما هي بدايات مصر شريك الصندوق السيادي في دراسة تطوير باب العزب؟

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية صباح اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة بدايات مصر لدراسة تحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر البيان الصادر عن وزارة التخطيط والصندوق السيادي أن الدراسة محل مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع المخطط العام والجدوى الاقتصادية بغرض العرض على المجلس الأعلى للآثار لاعتمادها وخلق أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا في قلب القاهرة التاريخية بما لها من عمق ثقافي متفرد كأحد أهم مواقع التراث العالمي.

وأضاف البيان أنه سيتم توظيف المباني التراثية الموجودة داخل المنطقة كعناصر جذب هامة تستضيف بداخلها المكونات الأساسية لمنطقة الإبداع من محتوى تعليمي وإبداعي وحرفي وتجاري وترفيهي وترويجي لجذب الزائرين للمنطقة من داخل مصر وخارجها وتحفيز مخرجات الاقتصاد الإبداعي في مصر وربطه بالشبكات والأسواق العالمية.

في السطور التالية ترصد بوابة دوت الخليج أهم المعلومات عن شركة بدايات مصر التي ستشارك صندوق مصر السيادي في اعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الكبير.

– تعد شركة بدايات مصر إحدى شركات مجموعة بدايات الدولية للاستثمار ، أسسها رجل الأعمال المصري البارز ووزير التجارة والصناعة والاستثمار الأسبق رشيد محمد رشيد.

– هدف الشركة الاستثمار في الشركات المحلية العاملة في قطاع الاقتصاد الابداعي.

– تعمل على تقديم الخبرات والمعرفة وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبدعين التي تمكنهم من تطوير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية لتتمكن من الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.

و يتمتع المهندس رشيد محمد رشيد بخبرة واسعة في الأعمال التجارية الدولية، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة بيتي الأزياء والموضة العالميين فالنتينو في ميلانو وبالمان في باريس، وهما من أكبر الشركات الرائدة في العالم.

كما يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة السارا للاستثمار التي تمتلك العديد من العلامات التجارية الفاخرة الموجودة في جميع أنحاء العالم.