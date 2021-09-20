وزير المالية: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في موعدها مطلع العام

أكد وزير المالية المصري في لقاء مع CNBC عربية على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في موعدها مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن قانون ضريبة الأرباح صدر العام الماضي -كما طلب السوق- وأنه حاليا في وقت أفضل مما كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا، وأضاف معيط أن حصيلة ضريبة الدمغه حاليا تسجل نحو 70 مليون جنيه شهريا.

وخلال المقابلة صرح وزير المالية المصري بأن وزارته لديها نية لطرح سندات خضراء في حدود المليار دولار خلال العام المالي الحالي، مضيفا أن مصر مستمرة في تواجدها في الأسواق الدولية سواء، لكن التوقيت والحجم مرتبط بدراسات مختلفة والتشاور داخل مجلس الوزراء ومع البنك المركزي المصري وبنوك الطرح.

ولم يستبعد معيط خلال المقابلة طرح سندات بعملات غير الدولار واليورو -رغم أن الفرصة ضعيفة- على حد قوله.

وفي سياق آخر قال معيط إن اجراءات طرح حصة من شركة E-Finance تسير في مرحلة جيدة، متوقعا أن يتم الطرح في الربع الأخير من العام لكنه أشار إلى أن تحديد التوقيت الأنسب مرتبط بدراسة.

واخيرا قال وزير المالية المصري إنه تم تحديد حوالي 5 شركات للطرح خلال العام المالي الحالي في قطاعات متنوعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.