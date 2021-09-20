بنك القاهرة يطرح بطاقة ميزة للشركات لإدارة المدفوعات

دوت الخليج – أطلق بنك القاهرة، بطاقة ميزة المدفوعة مقدما للشركات والتي تهدف للتحكم في النفقات وإدارة المدفوعات.

وأكد البنك في بيان اليوم، أن طرح البطاقة الجديدة يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية والاتجاه نحو التحول الرقمي.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن بطاقة ميزة المدفوعة مقدما للشركات تعد إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التى يطرحها البنك لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات، وبما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري المصري لاستخداث أفضل التطبيقات العالمية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وخاصة التطبيقات الجديدة في الصيرفة الرقمية.

وشدد فايد على أن التحول الرقمي يأتى فى صدارة أولويات بنك القاهرة بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم توجهات المجلس القومى للمدفوعات للتحول إلى مجتمع غير نقدي بحلول عام 2025، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من معاملات الدفع إلكترونيا داخل مصر.

فيما أضاف أسامة النجار رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية أن إستراتيجية البنك تستهدف تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من الشركات والمؤسسات.

وأشار إلى أن البطاقة صممت خصيصا لتلبية احتياجات الدفع الخاصة بالشركات وإدارة الأعمال بشكل أكثر كفاءة وأمان مع تقليل الاحتفاظ بالنقدية.

وتقدم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما للشركات العديد من الخصائص التنافسية أبرزها إمكانية وضع حدود للسحب النقدي والمعاملات لكل بطاقة بما يلبي احتياجات الشركة، مع إمكانية استخدام البطاقة في سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية وكذا النفقات الخاصة بالشركة لدى الجهات المختلفة، وذلك مع إمكانية تحديد جهات معينة للتعامل، كما توفر خاصية الشراء عبر الإنترنت من المواقع المحلية داخل مصر بشكل آمن.

ويمكن إصدار عدد لا حصر له من بطاقات ميزة المدفوعة مقدما والحصول على تقرير يومي تفصيلي خاص بالبطاقات لمراجعة المعاملات التى تمت على كل بطاقة، كما يمكن لحاملها السحب عبر ماكينات الصارف الآلى، واستلام رسالة قصيرة خاصة بالمعاملات التي تتم من خلال البطاقة الخاصة به وطباعة كشف حساب خاص بالبطاقة.

وتتمتع البطاقة بالخصوصية حيث أنه لا يمكن لحامل البطاقة التعامل أو معرفة بيانات خاصة بحساب الشركة، وتغذية البطاقة عن طريق التحويل من حساب الشركة في بنك القاهرة إلى البطاقة والتى تصدر بشريحة ذكية مؤمنة ومطبوع عليها اسم الشركة واسم حاملها، كما تتم جميع المعاملات باستخدام الرقم السري الذي يقوم كل عميل بإنشائه عبر ماكينات الصراف الآلي.