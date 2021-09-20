أورنج تختار إريكسون لتعزيز خدمة الأموال المتنقلة وتسريع الشمول المالي في إفريقيا

اختارت أورنج الشرق الأوسط وأفريقيا إريكسون كشريك استراتيجي لخدمة أموال أورنج “Orange Money” في إفريقيا، مستفيدة من منصة محفظة إريكسون لتسريع الشمول المالي لعملائها في أربعة عشر دولة أفريقية.

حل الخدمات المالية المتنقلة من إريكسون، المعروف بمنصة محفظة إريكسون ” Ericsson Wallet Platform “, هي منصة خدمات مالية رائدة مبنية على أحدث تقنيات الأمان ومبادئ إطار عمل البنية المفتوحة.

نمت خدمة أموال أورنج ” Orange Money “بسرعة فائقة منذ إطلاقها في عام 2008. الخدمة متاحة الآن لأكثر من 60 مليون مشترك في سبعة عشر دولة في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، حيث سهلت معاملات تقدر بأكثر من 62 مليار يورو خلال 2020.

تقدم الشراكة خدمات مالية عبر واجهة مرنة وبسيطة للهاتف المحمول، دون الحاجة إلى حساب مصرفي. يمكن لعملاء أموال أورنج “Orange Money” تخزين الأموال وتحويلها وسحبها بأمان والدفع للتجار ومقدمي الخدمات، من ضمن خدمات مالية أساسية أخرى.

ابتداءً من السنغال، ستنشر أورنج الشرق الأوسط وأفريقيا حلول الخدمات المالية المتنقلة من إريكسون على مراحل في أربعة عشر دولة التي مفعلة الخدمة فيها.

سيوفر حل إريكسون بنية تقنية معلومات أكثر مرونة وتوافقًا لتحسين الأداء في إدارة تدفق المعاملات.

من خلال تعزيز منصة الأموال المتنقلة الأساسية لشركة أورنج، ستساعد إريكسون في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في هذه الدول.

يستخدم حاليًا أكثر من 300 مليون شخص حول العالم حلول منصة محفظة إريكسون” Ericsson Wallet Platform “، التي يقدمها موفرو خدمات الاتصالات.

يقول عليون ندياي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورنج الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعتبر الخدمات المالية المتنقلة المستقرة والآمنة والموثوقة والمتوافقة أمرًا أساسيًا لبناء أسس النمو الاقتصادي للعديد من الأشخاص في إفريقيا. بينما نواصل العمل لدعم عملائنا وتحسين الخدمات المقدمة لهم، يسعدنا جدًا العمل مع إريكسون حيث أن منصة الخدمات المالية الخاصة بهم مبنية على أحدث تقنيات الأمان ومبادئ إطار عمل البنية المفتوحة التي يمكن أن تزيد من توسيع نظامنا البيئي وتحقيق رؤيتنا للشمول المالي في أفريقيا “.

يقول فادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “هذه مرحلة هامة جديدة في شراكتنا طويلة الأمد مع أورنج الشرق الأوسط وأفريقيا. من خلال منصة الخدمات المالية المتنقلة الرائدة والحديثة من إريكسون، تتيح هذه الشراكة لشركة أورنج في الشرق الأوسط وأفريقيا تحقيق رؤيتها لتسريع الشمول المالي في إفريقيا. وهذا يرسخ مكانة إريكسون الرائدة في مجال التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية المتنقلة الأكثر تقدمًا وابتكارًا والمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية في أفريقيا “.