رئيس الرقابة المالية: إصدار قانون التأمين الجديد بحلول عام 2022

إسلام فضل _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيتم إصدار قانون التأمين الجديد بشكل رسمي بحلول عام 2022، مشيرًا إلي أنه تم الانتهاء من مراجعة 150 مادة من إجمالي 212 في القانون.

وأوضح عمران خلال كلمته بافتتاح فعاليات الملتقى الثالث بمدينة شرم الشيخ الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الإثنين، أن الاستراتيجية العامة للهيئة تعتمد على التحول الرقمي وتعميق الاستدامة في القطاع غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي.

وذكر أن هناك نوع من التوافق مع رؤية الاتحاد والرقابة المالية بأن النشاط التأميني حدث به طفرة، حيث نكافح لزيادة الناتج القومي من قطاع التأمين والذي يتجاوز 1 في المئة.

وأشار إلي أن أهم ما يميز قانون التأمين الجديد هو العمل على زيادة التأمين الإجباري، والذي يمثل حاليًا التأمين على 10 ملايين مركبة، مضيفًا بأنه يتم التأمين على 23 مليون طالب فيما يتعلق بالتأمين التعليمي، بخلاف التأمين على جوازات السفر والتي شملت 3 ملايين، ليصل حجم الوثائق إلى مليار جنيه.

وارتفعت قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية في عام 2021 لتصل إلى 152.8 مليار جنيه مقارنة ب 128.6مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 18.8%، كما استمر فائض النشاط التأمينى في تحقيق أداءاً إيجابيا ليصل إلى نحو 6.1 مليار جنيه في 30/6/2021 مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه.