بي تي سي للسبائك تشارك في معرض سيتي سكيب

تعلن شركة مركز تجارة السبائك (بي تي سي) BTC – إحدى شركات مجموعة ايجيبت جولد للذهب والمجوهرات والمتخصصة في صناعة السبائك – عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب، المزمع إقامته خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2021 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. ويُذكر أن هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لشركة من قطاع الذهب في حدث سيتي سكيب السنوي، والذي يستقبل آلاف العملاء من أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الاستراتيجية التي تتبناها شركة بي تي سي BTC لإحياء ثقافة التهادي بالعملات الذهبية والسبائك الصغيرة، وهي عادة مصرية تعود إلى مئات السنين، وذلك من خلال طرح منتجات ذهبية من العيار 24 و21 في أوزان متنوعة تبدأ من 1 جرام. وبالمشاركة في هذا الحدث الفريد، تسعى شركة بي تي سي BTC إلى بحث إمكانية التعاون مع كبرى الشركات في قطاع العقارات والمهتمين بهذا المجال، لعرض خدماتها التي تلبي احتياجات الشركات من طرح هدايا راقية وذات قيمة كبيرة من الناحية المادية والجمالية معًا.

ومن جانبه قال حسن نصار – الرئيس التنفيذي لشركة بي تي سي ونائب رئيس مجموعة شركات إيجيبت جولد المساهمة إن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في صناعة المعادن الثمينة. و أضاف “مهمتنا من اليوم الأول هي إحياء تراثنا في كل ما يتعلق بصناعة الذهب. وتقديم هدايا الذهب، هذا ما يفعله المصريون منذ آلاف السنين، لا سيما والذهب يحافظ على قيمته على مر السنين”.

فيما يؤكد الدكتور إبراهيم حجازي – استشاري التسويق لمجموعة إيجيبت جولد “إننا في عصر سريع مزدحم بالأفكار المبدعة، وهذا ما يدفع كبرى الشركات نحو التميز. وهنا يأتي دور الشركات مثل بي تي سي BTC التي تقدم للشركات أفكار مبتكرة مع تطبيقها على المعادن النفيسة مثل الذهب”.

جدير بالذكر أن مركز تجارة السبائك – بي تي سي BTC – هي الأولى من نوعها المتخصصة في إنتاج العملات والسبائك المصنوعة من الذهب والفضة. وتعد بي تي سي من كبرى مصافي المعادن النفيسة في الشرق الأوسط. كما إنها إحدى شركات مجموعة شركات إيجيبت جولد المساهمة والرائدة في صناعة الذهب والمجوهرات منذ عام 1935. وحرصًا على مصلحة عملائها، تقدم بي تي سي BTC خدمات أخرى من بينها إتاحة منتجاتها في أغلفة محكمة الغلق وخدمة الكاش باك، إلى جانب إتاحة أغلفة هدايا متنوعة تناسب المناسبات المختلفة.