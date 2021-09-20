هيرميس للحلول التمويلية توقع اتفاقية مع كرم للطاقة الشمسية لطرح خدمات التمويل لعملائها بأركان مول

أعلنت اليوم «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي في مصر عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة «كرم للطاقة الشمسية»، أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص تقدم حلول الطاقة الشمسية المتكاملة.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، سوف تقدم المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية مجموعة متنوعة من خدمات التمويل للعملاء المتعاقدين مع شركة كرم للطاقة الشمسية في أركان مول.

وفي هذا السياق أوضح طلال عياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة طويلة الأمد بين قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس وشركة كرم للطاقة الشمسية، مؤكدًا أنه يتطلع إلى نمو وازدهار هذه الشراكة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق سوف يتيح للعملاء الحصول على مجموعة من خدمات التأجير التمويلي والتخصيم وفقًا لنتائج نظام تقييم فريد من نوعه، والذي من المتوقع أن يساهم في تسهيل الحصول على خطط التمويل. وأكد على سعادته البالغة بقدرة الشركة على توفير هذه الخدمة إلى شركة كرم للطاقة الشمسية وعملائها من خلال هذه النظام الفريد.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في دعم باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة كرم للطاقة الشمسية وذلك عبر التوسع في مجموعة الخدمات التي تقدمها حاليًا لعملائها في أركان مول، فسوف تقوم المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بتوفير خيارات تمويل صممت خصيصًا لكل عميل وفقًا لنظام التقييم سالف الذكر. وسوف يقوم هذا النظام الفريد بتقييم أنماط استهلاك الكهرباء لدى العملاء بهدف تحديد الحد الائتماني المناسب لكل منهم، ثم تتولى شركة كرم للطاقة الشمسية تحصيل المستحقات لاحقًا.

ومن جانبه، قال أحمد زهران الرئيس التنفيذي لشركة كرم للطاقة الشمسية، أن هذه الشراكة الجديدة مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية هي امتداد للشراكة المثمرة مع المجموعة المالية هيرميس، كما أنها بمثابة خطوة هامة للتغلب على العقبات المالية وتسهيل الوصول إلى رأس المال بما يتيح لعملائنا إمكانية الحصول على حلول مالية ابتكارية عالية القيمة وهو ما سيساهم في تسريع وتيرة نمو هذه الشركات. كما أكد زهران على أن التوسع في توفير منتجات وخدمات جديدة سوف يثمر عن جذب المزيد من العملاء الجدد من الراغبين في الحصول على حلول الطاقة البديلة وهو ما يؤكد على التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام.

تأسست «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» عام 2020 تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس بهدف دمج نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي، سعيًا لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المالية للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم في تنمية أعمالهم. وقد وقعت «المجموعة المالية هيرميس» أولى اتفاقيات الشراكة مع شركة «كرم للطاقة الشمسية» عام 2017، وهي الشراكة التي لا تزال تشهد المزيد من النمو والازدهار. وفي عام 2019، وقعت «كرم للطاقة الشمسية» اتفاقية شراكة استراتيجية مع «إي دي أف» للطاقة المتجددة، وهي شركة تابعة لمجموعة «إي دي أف» الفرنسية، بغرض توسيع محفظتها من محطات الطاقة الشمسية في مصر وذلك عبر توفير خدمات الطاقة للعملاء في قطاعات التجارة والزراعة والصناعة من خلال اتفاقيات شراء الطاقة وعقود التوزيع.

نبذه عن المجموعة المالية هيرميس

تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

نبذه عن شركة كرم للطاقة الشمسية

شركة كرم للطاقة الشمسية هي الشركة الرائدة في توفير حلول الطاقة الشمسية في القطاع الخاص المصري، حيث تقود دفة التحول في سوق الطاقة الشمسية وذلك عبر تقديم الحلول الابتكارية في مجموعة من القطاعات، ومن بينها قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة والتجارة والسياحة. وتقود الشركة حاليًا نمو القطاع بالسوق المصري حيث تمتلك محفظة هائلة من مشروعات الطاقة الشمسية الخاصة بقدرة تربو على 31.4ميجاوات، مستعينة بالخبرات الفنية والمالية الفريدة. وتضم شركة كرم للطاقة الشمسية شركة كرم للمياه، وهي شركة متخصصة في الحلول الابتكارية للمياه مثل تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومختبر Karm للهندسة المعمارية – (KAL)، وهي شركة رائدة في مجال التصميم المعماري والتي تركز على تلبية مختلف احتياجات العملاء، فضلًا عن خبراتها الواسعة في تطوير التصميمات المستدامة مع مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة.