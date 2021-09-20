أمازون تعتزم خلق 1500 وظيفة في الإمارات هذا العام

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_ قالت أمازون يوم الاثنين إنها تعتزم خلق 1500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الإمارات هذا العام، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه تواجدها في البلاد.
وقالت في بيان إن خلق الوظائف سيأتي عن طريق زيادة منشآت التسليم والتخزين. ولم تتوافر تفاصيل عن عدد الوظائف المباشرة منها.
وقالت “أمازون ستفتح أربع محطات توصيل جديدة، مما يعزز القدرات المرتبطة بالمرحلة الأخيرة من سلسلة الإمداد لتسريع عمليات التسليم والوصول إلى المزيد من العملاء.
“التوسع يخلق أيضا وظائف إضافية من خلال بائعيها وشركائها في التوصيل”.
كانت أمازون قد قالت في وقت سابق من العام الجاري إن وحدتها للخدمات السحابية أمازون ويب سيرفيسز ستطلق ثلاثة مراكز بيانات في النصف الأول من 2022 بالإمارات، ثاني مناطق البنية التحتية لها في الشرق الأوسط.
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