مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 1.64% و13 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع حاد بعد تأكيد وزير المالية عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام القادم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.64%، وأغلق عند مستوى 10710 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.7%، وأغلق عند مستوى 43.99 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.71% و 2.6% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.196.423 مليار جنيه، على 193 شركة من خلال 47.024 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 140 شركة مقابل ارتفاع 13 بينما لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 23.247 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 105.501 مليون جنيه، مقابل 82.253 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.890 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 17.906 مليون جنيه، مقابل 2.015 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.357 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 16.663 مليون جنيه، مقابل 9.306 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.15 6.18 20 المجموعة المصرية العقارية 5.95 6.2 4.20 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق 1.556 1.618 3.98 العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية 401.92 410.02 2.02 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 60.09 60.95 1.43

الأسهم الأكثر انخفاضا