فوري تستحوذ على حصة في بريمور بقيمة 15.7 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أنها استحوذت على حصة ضمن جولة تمويل مرتقبة Series A في شركة بريمور، بقيمة 15.7 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا الاستثمار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها فوري لعقد اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الشركات العامة في المجالات التكنولوجية والتي تحظى بمقومات نمو واعدة.

وأشارت إلى أن هدفها هو تطوير ودعم بيئة العمل الرقمية دائمة النمو في مصر وتعزيز الشمول المالي والمساهمة في سد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال.

وأوضح المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الشراكة الاستراتيجية مع بريمور، نظرا لما تحظى به من مقومات واعدة سوف تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، حيث يساهم تسهيل حصول الشركات والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على الخدمات المالية في تعزيز قدرتها على لعب دور أكثر فاعلية في الاقتصاد المصري.

وأضاف صبري أن هذه الشراكة سوف تساهم في تعظيم القيمة في العديد من المجالات، ومن بينها التجار الهائلة التي تنفرد بها الشركة وتربو على 230 ألف تاجر، مؤكدا أن الشركة تتطلع إلى توفير باقة متكاملة من الحلول المالية لشركائها في بريمور والتي تشمل شبكة موزعيها وقاعدة عملائها.

وأكد صبري أن استثمارات فوري في بريمور تأتي في إطار أهدافنا الاستراتيجية نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتعزيز تواجد الشركة في مجال التجارة والتجزئة الإلكترونية سريع النمو في مصر، مضيفا أن هذا التحول الرقمي السريع لمجال الأعمال في مصر من شأنه تعزيز عمليات التوسع في أعمال المشروعات الصغيرة للوصول إلى الفئات الاجتماعية التي لا تحظى بالخدمات الكافية، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل للمجتمع بوجه عام.

وقال محمد عبد العزيز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريمور، إن استثمارات فوري في شركة بريمور يعكس الثقة التي تحظى بها الشركة وقوة نموذج أعمالها، ويعزز من عقيدتنا الراسخة في قدرة الوسائل الرقمية على إحداث طفرة في مجال التجارة الإلكترونية في مصر.

وأشار عبد العزيز إلى أن منصة بريمور نجحت في خدمة عشرات الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء وربوع الجمهورية لتطوير مشروعاتهم وتحقيق أرباح دون الحاجة إلى رأسمال مبدئي، مضيفا أن الشركة ساعدت العملاء غالبيتهم من السيدات في الوصول إلى ملايين الألإراد من الفئات المستهدفة.

وأكد أن الشراكة مع فوري سوف تساهم في ترسيخ مكانه الشركة في السوق وتحسين حياة آلاف العملاء فضلا عن الحفاظ على النمو والنجاح الذي حققته الشركة.