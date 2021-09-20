مال وأعمال

مؤتمر سيتي سكيب يستعرض مستجدات السوق العقارية وخطط جذب استثمارات أجنبية للقطاع

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افتتح اليوم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المؤتمر سيتي سكيب مصر 2021، لمناقشة مستجدات القطاع والرؤى المستقبلية وتوجهات السوق العقارية فضلاً عن تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الدولة.

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن مصر شهدت خلال الخمسة أعوام السابقة نهضة عمرانية غير مسبوقة مدفوعة بحوافز ومبادرات اقتصادية حكومية واسعة النطاق.

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وأضاف أن مساعي الحكومة أسهمت في إنشاء وتطوير 40 مدينة متكاملة جديدة في وضع نموذج حي أكثر شمولية وتكامل بما يتوافق مع مفاهيم العمران الحديثة وتحقق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة لمصر 2030 الرامية إلى استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة والتي تصل إلى 160 مليون نسمة مع حلول 2025 .

وفي كلمته استعرض المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أبرز مستجدات التنمية العمرانية والاقتصادية الحاصلة والتي أسهمت في تجاوز القطاع العقاري للمعدلات الموضوعة وفقاً لرؤية مصر.

وقال عباس: “شهدت مصر تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التنمية الاقتصادية التي جاءت مدفوعة برؤية استباقية تمثلت في وضع الحكومة لأكثر من 50 خطة استراتيجية وفقاً لرؤية مصر 2030 شملت أهم القطاعات والجهات المعنية بها في الدولة” .. وأضاف: “حقق القطاع العقاري نمواً هائلاً مكننا من الارتقاء بمعدل التنمية من 7% إلى 9.5% والذي نسعى للوصول به إلى 14% مع حلول 2023” .

ومن جانبه قال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب: “كما هو الحال كلّ عام، يلقى المؤتمر، الذي يجري بالتماشي مع إطلاق منصتنا للفعاليات المباشرة إقبالاً ملحوظاً مع حضور عدد كبير من خبراء قطاع العقارات المحلي.

وتابع: “نسخة هذا العام تركّز على كيفية استفادة مصر من فرص الاستثمار الخارجية المباشرة، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص التي ستحملها المدن الجديدة في مصر للمستثمرين المحليين والدوليين، وشهدنا حتى الآن نقاشاتٍ معمّقة ومهمّة بين شركاء القطاعين العام والخاص، ونترقب نتائجها المثمرة في النسخة العاشرة من معرض سيتي سكيب مصر الذي يلي المؤتمر خلال هذا الأسبوع”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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