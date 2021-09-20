الرقابة المالية تقرر وقف الإستشاريون المتحدون للاستشارات و شركة الحصن

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رنا ممدوح _ أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 819 لسنة 2021 بوقف شركة الإستشاريون المتحدون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وقرار رقم 822 لسنة 2021 بوقف شركة الحصن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وقالت الهيئة في بيان قبل قليل أن القرارين جاءا في إطار قيام بعض الشركات بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق أن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهه النيابه العامة.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي حرصا منها على علم الكافة بالقرارات الصادرة من الهيئة ومايتبع ذلك من إجراءات قانونية وفقا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص.
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