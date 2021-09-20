أشرف عز الدين: الفطيم تنهي تنفيذ 78% من كايرو فيستيفال سيتي

قال المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن الشركة انتهت حتى الآن من تنفيذ نحو 78%، بمشروع كايرو فيستيفال سيتي، الذي تقيمه في القاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك من خلال مشروع فيلات «أوريانا 4» والذي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات به ليتم تسليمه خلال العام الحالي، ومشروع شقق «فستيفال ليفينج» السكنية والذي بلغت نسبة تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى منه 100%، لتتبعه المرحلة الثانية بنسبة 95%والمرحلة الثالثة بنسبة 50%.

وأضاف في كلمته بمؤتمر سيتي سكيب، أن هناك أيضا شقق «أورا» السكنية والتي بلغت نسبة تقدم الأعمال بها 60%.

وتابع أنه بالنسبة للشق الإداري والتجاري بمشروع كايرو فستيفال سيتي، فبلغت نسبة تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع “The Business District” حوالي 72%، ومن المخطط تسليم مشروع “The Podium One” بحلول الربع الثاني من عام 2022، على أن يتبعه “The Podium Two” عام 2023، حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى 70% والمرحلة الثانية نسبة 60%.

ولفت إلى أن المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، والمرونة التي يمتاز بها القطاع العقاري، احتضنت مصر ثاني أكبر مشروعات مجموعة الفطيم العقارية، هو مشروع كايرو فستيفال سيتي، ففي عام 2005 وعلى مساحة 3 ملايين متر مربع وباستثمارات تخطت 15 مليار جنيه.