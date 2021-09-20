داماك الإماراتية تعتزم الاستثمار في مراكز للبيانات بإيطاليا

_ قال مؤسس شركة داماك العقارية التي مقرها دبي يوم الاثنين إن الشركة مهتمة بالاستثمار في مراكز للبيانات في إيطاليا.

وأبلغ حسين سجواني مؤتمرا صحفيا، عندما سئل عما إذا كانت داماك تدرس أي استثمارات جديدة في إيطاليا، “نحن ندرس الاستثمار في مراكز للبيانات.”

وكان سجواني قد أنقذ مجموعة كافالي الإيطالية للأزياء في نوفمبر 2019 من خلال شركته للاستثمار الخاص فيجن انفستمنتس، وهي جزء من مجموعة ديكو المالكة لمنتجعات وفنادق فاخرة ومراكز للتسوق.

وأعلنت كافالي اليوم عن خطط لافتتاح ناطحة سحاب في دبي بالتعاون مع داماك.

ويشهد الطلب على الخدمات السحابية من الشركات قفزة في إيطاليا، فيما يرجع جزئيا إلى جائحة فيروس كورونا، بينما خصصت روما حوالي 1.9 مليار يورو (2.23 مليار دولار) لتشجيع استخدام الخدمات السحابية في أرجاء مكاتب الإدارة العامة وتطوير منشآت تخزين البيانات في البلاد.

وقال متحدث باسم داماك إن الشركة منفتحة على بضعة خيارات، بما في ذلك شراء مواقع قائمة بالفعل وإنشاء مشاريع مشتركة مع شركاء آخرين.