6 سيارات موديل 2022 في الفئة السعرية 200 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – يتحكم العامل السعري غالبا في القرارات الشرائية؛ فإذا كنت تبحث عن اقتناء سيارة جديدة، فإليك في هذا التقرير أبرز 6 سيارات في الفئة السعرية 200 ألف جنيه فيما فوق.

هيونداي إلنترا HD المجمعة محليا موديل 2022

وتقدم السيارة الكورية الجنوبية المنشأ هيونداي عدة طرازات مختلفة الأسعار، وتأتي في مقدمتها إلنترا HD المجمعة محليا موديل 2022، بأسعار تبدأ من 246 ألفا و900 جنيه للفئة الأولى، و253 ألفا و900 جنيه للفئة الثانية، و266 ألفا و900 جنيه للفئة الثالثة، و 270 ألفا و900 جنيه للفئة الثالثة.

هيونداي أكسنت RB ذات النسخة المجمعة محليا موديل 2022

ويتيح الوكيل المحلي سيارة أخرى في هذه الفئة السعرية، وتحظى بشعبية عالية في السوق المصرية، وهي: هيونداي أكسنت RB ذات النسخة المجمعة محليا موديل 2022، وأسعارها على النحو التالي: 221 ألفا و900 جنيه للفئة الأولى، و 231 ألفا و900 جنيه للفئة الثانية، و 237 ألفا و900 جنيه للفئة الثالثة، و257 ألفا و900 جنيه للفئة الرابعة.

هيونداي أكسنت HCI المستوردة موديل 2022

ومن إنتاج شركة هيونداي الكورية الجنوبية توجد أيضًا السيارة هيونداي أكسنت HCI المستوردة موديل 2022، بأسعار 260 ألف جنيه للفئة الأولى، و280 ألف جنيه للفئتين الثانية والثالثة، و300 ألف جنيه للفئة الرابعة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، خلال الفترة المنتهية من العام الجاري، إلى تحقيق العلامة التجارية هيونداي مبيعات تراكمية بما يزيد على 15 ألف وحدة مباعة.

ورعم كون العلامة الصينية MG جديدة بعض الشيء في السوق المصرية إلا أنها حجزت لنفسها مكانا مميزا.

وتقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة MG، عدة طرازات تنتمي للفئة السعرية الاقتصادية التي تجذب عددا واسعا من المستهلكين.

MG 5 موديل 2022

وتأتي MG 5 بأسعار: 228 ألف جنيه للفئة الأولى، و248 ألف جنيه للفئة الثانية، و268 ألف جنيه للفئة الثالثة.

MG ZS موديل 2022

وتعرض “المنصور” السيارة MG ZS موديل 2022 بأسعار تبدأ من 265 ألف جنيه للفئة الأولى، و280 ألف جنيه للفئة الثانية، و298 ألف جنيه للفئة الثالثة.

ووفقا لأرقام “أميك”، حققت العلامة الصينية MG مبيعات مجمعة وصلت إلى أكثر من 14 ألف سيارة مبيعة.

وتستحوذ العلامة اليابانية المجمعة محليا نيسان على نصيب كبير من مبيعات سوق السيارات المصرية، إذ باعت ما يزد على 13 ألف وحدة، استنادا إلى التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، في الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو الماضيين.

وتقدم شركة نيسان إيجيبت، وكلاء العلامة التجارية نيسان، الطراز صني الذي يتربع على قائمة مبيعات السيارات المجمعة محليا، بفضل سعره الاقتصادي الذي ينتمي لفئة أقل من 200 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2022

ويحدد الوكيل المحلي أسعار الفئة الأولى من نيسان صني موديل 2022 على النحو التالي: 188 ألف جنيه للفئة الأولى، و210 آلاف جنيه للفئة الثانية، و223 ألفا و500 جنيه للفئة الثالثة، و234 ألفا و500 جنيه للفة الرابعة.