6 سيارات موديل 2022 في الفئة السعرية 200 ألف جنيه

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شاهندة إبراهيم – يتحكم العامل السعري غالبا في القرارات الشرائية؛ فإذا كنت تبحث عن اقتناء سيارة جديدة، فإليك في هذا التقرير أبرز 6 سيارات في الفئة السعرية 200 ألف جنيه فيما فوق.
هيونداي إلنترا HD المجمعة محليا موديل 2022
وتقدم السيارة الكورية الجنوبية المنشأ هيونداي عدة طرازات مختلفة الأسعار، وتأتي في مقدمتها إلنترا HD المجمعة محليا موديل 2022، بأسعار تبدأ من 246 ألفا و900 جنيه للفئة الأولى، و253 ألفا و900 جنيه للفئة الثانية، و266 ألفا و900 جنيه للفئة الثالثة، و 270 ألفا و900 جنيه للفئة الثالثة.
هيونداي أكسنت RB ذات النسخة المجمعة محليا موديل 2022
ويتيح الوكيل المحلي سيارة أخرى في هذه الفئة السعرية، وتحظى بشعبية عالية في السوق المصرية، وهي: هيونداي أكسنت RB ذات النسخة المجمعة محليا موديل 2022، وأسعارها على النحو التالي: 221 ألفا و900 جنيه للفئة الأولى، و 231 ألفا و900 جنيه للفئة الثانية، و 237 ألفا و900 جنيه للفئة الثالثة، و257 ألفا و900 جنيه للفئة الرابعة.
هيونداي أكسنت HCI المستوردة موديل 2022
ومن إنتاج شركة هيونداي الكورية الجنوبية توجد أيضًا السيارة هيونداي أكسنت HCI المستوردة موديل 2022، بأسعار 260 ألف جنيه للفئة الأولى، و280 ألف جنيه للفئتين الثانية والثالثة، و300 ألف جنيه للفئة الرابعة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، خلال الفترة المنتهية من العام الجاري، إلى تحقيق العلامة التجارية هيونداي مبيعات تراكمية بما يزيد على 15 ألف وحدة مباعة.
ورعم كون العلامة الصينية MG جديدة بعض الشيء في السوق المصرية إلا أنها حجزت لنفسها مكانا مميزا.
وتقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة MG، عدة طرازات تنتمي للفئة السعرية الاقتصادية التي تجذب عددا واسعا من المستهلكين.
MG 5 موديل 2022
وتأتي MG 5 بأسعار: 228 ألف جنيه للفئة الأولى، و248 ألف جنيه للفئة الثانية، و268 ألف جنيه للفئة الثالثة.
MG ZS موديل 2022
وتعرض “المنصور” السيارة MG ZS موديل 2022 بأسعار تبدأ من 265 ألف جنيه للفئة الأولى، و280 ألف جنيه للفئة الثانية، و298 ألف جنيه للفئة الثالثة.
ووفقا لأرقام “أميك”، حققت العلامة الصينية MG مبيعات مجمعة وصلت إلى أكثر من 14 ألف سيارة مبيعة.
وتستحوذ العلامة اليابانية المجمعة محليا نيسان على نصيب كبير من مبيعات سوق السيارات المصرية، إذ باعت ما يزد على 13 ألف وحدة، استنادا إلى التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، في الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو الماضيين.
وتقدم شركة نيسان إيجيبت، وكلاء العلامة التجارية نيسان، الطراز صني الذي يتربع على قائمة مبيعات السيارات المجمعة محليا، بفضل سعره الاقتصادي الذي ينتمي لفئة أقل من 200 ألف جنيه.
نيسان صني موديل 2022
ويحدد الوكيل المحلي أسعار الفئة الأولى من نيسان صني موديل 2022 على النحو التالي: 188 ألف جنيه للفئة الأولى، و210 آلاف جنيه للفئة الثانية، و223 ألفا و500 جنيه للفئة الثالثة، و234 ألفا و500 جنيه للفة الرابعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 سيارات موديل 2022 في الفئة السعرية 200 ألف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.